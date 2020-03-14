Edinilen bilgiye göre, metro hattında teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu. Seferlerin Bakırköy- Yenikapı istasyonları arasında devam ettiği öğrenildi. Metro İstanbul resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Bakırköy istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu
14.03.2020 - 18:28 | Son Güncelleme: 14.03.2020 - 18:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Metro hattında oluşan teknik bir arıza nedeniyle Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında seferler durdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bakırköy-Atatürk Havalimanı,
688003 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/688003.aspx
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