Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Okulları yıkan, tüneller kazan, karargâh haline getirerek masum çocukların eğitim haklarını ellerinden alan PKK/YPG’nin açtığı yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda; Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 olurken, 34 bin 946 öğrenci de eğitimine devam ediyor" denildi.
Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 oldu
14.03.2020 - 20:03 | Son Güncelleme: 14.03.2020 - 20:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 olurken, 34 bin 946 öğrencinin de eğitimine devam ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Okulları yıkan, tüneller kazan, karargâh haline getirerek masum çocukların eğitim haklarını ellerinden alan PKK/YPG’nin açtığı yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda; Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 olurken, 34 bin 946 öğrenci de eğitimine devam ediyor" denildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : msb,
688019 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/688019.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER