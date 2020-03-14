Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Son zamanlarda COVID-19 salgınını (Coronavirüs) bahane etmek sureti ile Sağlık Bakanlığı tarafından tarama yapmak için geldiklerini söyleyip evlere girerek hırsızlık girişiminde bulunan şahısların olduğu ile ilgili çeşitli ihbarlar alınmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın böyle bir uygulaması bulunmamakta olup, vatandaşlarımızın bu tarz dolandırıcılık ve hırsızlık girişimlerine karşı dikkatli olmaları ve bu tür girişimlerle karşılaştıklarında emniyet güçlerimize bildirmeleri gerekmektedir" denildi.
Korona bahanesiyle hırsızlık olaylarına karşı uyarı
14.03.2020 - 20:29 | Son Güncelleme: 14.03.2020 - 20:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep Valiliği, koronavirüs salgının bahane ederek evlerden hırsızlık yapıldığı yönünde uyarılarda bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : virüs taraması,dolandırıcılık,gaziantep,
688024 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/688024.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER