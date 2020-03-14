Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan yetiştirme yurdu binadaki bir odada akşam saatlerinde henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binanın tamamına yayılan yangın sonucu içeride bulunan çocuklar dumandan etkilendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından binada bulunan çocuklar balkondan aşağı indirilerek sağlık ekiplerine teslim edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Toplam 42 çocuğun bulunduğu yetiştirme yurdunda dumandan etkilendiği belirlenen yaklaşık 30 çocuk tedavileri yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.