Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Manavgat ilçesi Manavgat Köprüsü altında bot çalışanları tarafından cansız beden bulundu. Sabah botu temizlemek için gelen Mehmet Can isimli bot çalışanı cesedi fark edince 112 Acil Çağrı Merkezini ve Sahil Güvenliği aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. Sahil güvenlik ekipleri de bot ile cesedi kıyıya çıkardı.

3 Mart'ta kaybolan Mehmet Coşar

Bulunan cansız bedenin 3 Mart tarihinden beri kayıp olan Mehmet Coşar'a ait olduğu değerlendirildi. Belenobası Mahallesi’nde yaşayan 40 yaşındaki çiftçi Mehmet Coşar en son 3 Mart’ta bir kuaförden çıktıktan sonra görülmüştü. Yakınları 4 gün sonra hayatından endişe ettikleri Coşar'ın bulunması için Manavgat İlçe Jandarma ekiplerine haber vererek, kardeşleri hakkında kayıp başvurusunda bulunmuştu. Coşar, 12 gün önce bankadan 50 bin lira çektikten sonra ortadan kaybolmuş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.



Yakınları tarafından olay yerinde teşhis edilen Coşar'ın cansız bedeni, kesin kimliğinin ve ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.