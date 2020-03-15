Valilikten yapılan açıklamada, merkez Mezitli ilçesinde dün meydana gelen ve 34 yaşındaki Yasemin Özel adlı kadının alevlerden kurtulmaya çalışırken balkondan düşerek ölümüyle sonuçlanan yangında, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye personelinin ihmali olduğu yönündeki iddialar üzerine, soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Mersin Valiliği yangın faciasıyla ilgili soruşturma başlattı
15.03.2020 - 19:51 | Son Güncelleme: 15.03.2020 - 19:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin Valiliğince 13 katlı bir apartmanın 8. katında çıkan ve bir kadının balkondan düşerek ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : mersin,
688208 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/688208.aspx
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