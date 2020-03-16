Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altında olan Ş.F.’ye yapılan yeni tip COVİD-19 testi sonucunun negatif çıktığı, koronavirüs olmadığı anlaşıldı. Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “12 gün önce Almanya’dan yurda dönüş yapan 5 yaşındaki çocuk hastada ateş ve öksürük şikayeti olması nedeniyle tedbir amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine yatışı yapılmış olup, alınan numuneler referans laboratuvarına gönderilmiştir. Yapılan test sonuçları negatif çıkmıştır. Tüm vatandaşlarımızın 14 gün kuralına uymaları hususunda gereken azami hassasiyeti göstermeleri, hem kendi sağlıkları hem de yakınlarının sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun yayınlamış olduğu rehbere göre ilimizde Valiliğimiz koordinesinde tüm çalışmalar planlanmaktadır. Tüm sağlık çalışanlarımız 7 gün 24 saat görevlerinin başında, halkımızın sağlığını korumak adına çalışmalarına devam etmektedirler. İlimizde koronavirüs tanısı konulmuş hasta bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.