Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Dalakdere Mahallesi'ndeki bir restoranda iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Daha sonra silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Umut Güneş (35) hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan diğer 3 kişi ise kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerince 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.