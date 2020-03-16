Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşlediği 5 farklı suçtan dolayı hakkında arama kararı çıkartılan şahıs, Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yol kontrolleri sırasında yakalandı. Üzerinde bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Beş ayrı suçtan aranırken birde ruhsatsız silah taşıma suçlaması ile çıkartıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.