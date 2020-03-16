İşlediği 5 farklı suçtan dolayı hakkında arama kararı çıkartılan şahıs, Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yol kontrolleri sırasında yakalandı. Üzerinde bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Beş ayrı suçtan aranırken birde ruhsatsız silah taşıma suçlaması ile çıkartıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
Beş ayrı suçtan aranıyordu, altıncı suçunu işledi
16.03.2020 - 15:54 | Son Güncelleme: 16.03.2020 - 16:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beş ayrı suçtan aranan zanlı ruhsatsız silahla yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : suç,
688372 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/688372.aspx
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