Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa’nın Gördes ilçesinde 3 gün önce akşam saatlerinde evden çıkan 86 yaşındaki Servet Deniz’den haber alınamıyor. Kayacık Mahallesi'ndeki evinden saat 19.00 sıralarında çıkan Deniz, bir daha eve dönmedi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Deniz’in en son görüldüğü Kayacık Mahallesi kırsalı ve Şahinkaya mevkisinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando ekipleriyle birlikte özel eğitimli iz köpeklerinin de yer aldığı arama çalışmalarına Manisa İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü (AFAD) arama ve kurtarma ekipleri de destek veriyor.