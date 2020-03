Türkiye Gazetesi

Tüm insanlığın evrensel insani değerlere sahip bir hayata kavuşmasında etkin rol almayı amaçlayan ve 2005 yılından bu yana büyük bir gayretle yardım faaliyetlerini sürdüren Vuslat Derneği yaz kış demeden her gün bakıma muhtaç insanlara, ihtiyaç sahiplerine ve ilim talebelerine 5 bin ekmek ulaştırıyor.

İlk olarak İstanbul ve Erzurum’da başlayan ekmek dağıtımları Türkiye’nin birçok ilinde eksiksiz bir şekilde büyük bir titizlikle devam ediyor. Her gün yapılan ekmek dağıtımları ihtiyaç sahiplerinin bulunduğu bölgelerdeki hayırsever fırın sahipleriyle anlaşılarak vatandaşlara ulaştırılıyor. “Eğer Tadını Bilirseniz, Ekmeği Paylaşmak Ekmekten Daha Lezzetlidir” düsturuyla yoksullara ve ilim talebelerine ekmek dağıtmaya başlayan derneğin yeni hedefi ise günde 10 bin ekmek yardımı yaparak yoksul aileleri ve ilim talebelerini sevindirmek.

Hayırsever vatandaşların destek ve yardımlarıyla çalışmalarını her geçen gün daha geniş kitlelere ulaştırmayı başaran ve gece gündüz demeden ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmeye devam eden Vuslat Derneği, her gün yoksullara 5 bin ekmek dağıtımı projesini daha fazla ihtiyaç sahibine ulaştırmaya çalışıyor.

Dernek, hayırsever vatandaşların vesilesiyle yardım ulaştırdığı medreselerin ekmek ihtiyaçlarını her an takip ederek ilim sahibi gençlerin destekçisi olmaya devam ediyor. Vuslat Derneği şefkat elinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için hayırsever vatandaşlar projelere destek verebilir.



Sizler de bağışlarınızla bu hayra ortak olarak ekmek dahi alamayacak kadar yoksul olan kimsesizlerin sofralarından ekmeğin eksik olmamasını sağlayabilir ve ilim sahibi gençlerin dualarında yer alabilirsiniz. 4 kişilik bir ailenin aylık ekmek ihtiyacı gideri 120 TL olarak hesaplanmıştır.

Derneğin web adresinde yer alan 'bağış yap' alanından ya da cep telefonlarınızdan “Ekmek” yazıp kısa mesajla 6067’ye göndererek bağışçı olabilirsiniz. Her bir kısa mesajın bedeli ise 10 TL’dir. (Ekmek / 6067 10TL)