Sivas’ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Sivas-Erzincan karayolunun Sivas istikameti ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle 1453 rakımlı Seyfebeli Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı. Yaklaşık 1 kilometre boyunca araç kuyruğu oluştu. Yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçları iterek kurtarmaya çalıştı. Mart ayında etkili olan yoğun kar yağışı bazı sürücüleri ise şaşırttı.
Sivas’ta kar ulaşımda aksamalara neden oldu
16.03.2020 - 21:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 - 21:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta etkili olan kar yağışı Sivas-Erzincan karayolunda ulaşımda aksamalara neden oldu.
Etiketler : Sivas,
688418 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/688418.aspx
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