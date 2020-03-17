Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış aylarından sonra hava sıcaklıklarının 16 dereceye kadar yükseldiği Kayseri’de, hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte kar yağışı etkisini gösterdi. Mart ayının ortasında şehir genelinde etkili olan yağışla birlikte ortaya güzel manzaralar çıktı