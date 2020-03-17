Kış aylarından sonra hava sıcaklıklarının 16 dereceye kadar yükseldiği Kayseri’de, hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte kar yağışı etkisini gösterdi. Mart ayının ortasında şehir genelinde etkili olan yağışla birlikte ortaya güzel manzaralar çıktı
Kayseri Mart ayında beyaza büründü
17.03.2020 - 00:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 - 00:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bahar aylarının gelmesi ile hava sıcaklıklarının yükseldiği Kayseri, gece saatleri itibariyle yağan kar ile beyaza büründü.
Etiketler : Kayseri,
688448 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/688448.aspx
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