Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7 yıl önce 19 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Halil İbrahim için gelen anne Özlem Görmez, 4 yıl aradan sonra oğlunun kendisini ilk kez aradığını söyledi. Oğlunu teslim olması için ikna etmeye çalıştığını aktaran Görmez, “Bu eylem keşke 10 sene önce başlasaydı. Dayanacak gücümüz kalmadı. Ne olur dön. Kardeşin hasta seni istiyor.” dedi.

Evlat nöbetinin 196’ncı gününde Kocaeli’den gelen Hediye Kurt ise, 2015 yılında Marmara Üniversitesinde maliye bölümü 3’üncü sınıf öğrencisiyken kandırılarak dağa götürülen oğlu Bayram Kurt için evlat nöbetine katıldı. Anne Hediye Kurt, “Sadece bir kere telefon aldık. O da fazla konuşmadı. Dedi ki, ‘ben bir yerdeyim, beni merak etmeyin’ sadece bunları dedi. Aileleri görüp de geldim. En son çaremiz burasıydı” dedi.

Balıkesir’den kızı Keziban için gelen anne Tenzile Dönmez de 1992 yılında 20 yaşındaki hemşire kızının aniden ortadan kaybolduğunu söyledi. Uzun bir sürenin ardından kızından gelen mektupta Irak’ta olduğunu öğrendiklerini kaydeden Dönmez, “Sağsa çıksın gelsin. Evladımızı bağrımıza basarız” ifadesini kullandı.

TESLİM OLDU, AİLESİNE KAVUŞTU

Mardin İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu PKK’ya mensup kadın terörist teslim oldu. Yaklaşık bir yıl süren ikna çalışmaları neticesinde 2014 yılından itibaren terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren “Delila Mardin” kod adlı Zeynep Erkan, işlemlerinin ardından ailesiyle buluşturuldu. Terör örgütü içerisinde kötü muamele, psikolojik ve fiziki şiddete maruz kaldığını vurgulayan Erkan, örgütten kurtulmak isteyen birçok arkadaşının olduğunu, ancak kaçma gibi bir teşebbüste infaz edilecekleri korkusu yüzünden kaçamadıklarını ifade etti.