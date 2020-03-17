Başkent’te bir süredir etkili olan bahar havası yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayında yağan kar evlerin çatıları ile otomobillerin üzerini beyaza bürüdü. Ankaralı vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için Belediye ekipleri tuzlama ve yol açma çalışması yaptı.
Ankara'da mart ayında kar yağışı
17.03.2020 - 06:33 | Son Güncelleme: 17.03.2020 - 06:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
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688504 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/688504.aspx
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