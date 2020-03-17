Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada hızla yayılan koronavirüs Türkiye’de de görülmeye başladı. Halkın her gün tükettiği temel besin maddesi olan ekmekte ise gizli bir tehlike bulunuyor. Özellikle marketlerde ve bakkallarda dolapta satılan ekmekler, vatandaşlar tarafından elle seçilerek alınıyor. Birçok vatandaş ise ekmek seçerken birden fazla ekmeğe elleyip tazeliğine ya da sıcaklığına bakarak, ellediği ekmekten başkasını alabiliyor. Ekmeğini seçen diğer vatandaşlar ise başkaları tarafından ellenen ekmeği alabiliyor.

Virüsün yayılmasını önlemek adına bakkal ve marketlerdeki dolaplardan ekmek alacak vatandaşların ekmeklere ellememesi gerektiğinin altını çizen Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, bunun önüne geçmek için “Ekmeği elinizle değil, gözünüzle seçin” yazılı broşürler hazırladıklarını ifade ederek açıklamalarda bulundu.

“Market ve bakkallardaki ekmekler steril tezgahtarlar tarafından vatandaşa verilmeli”

Bakkal ve marketlerdeki ekmek dolaplarında ekmeklere vatandaşların ellediğini ifade eden Yılmaz Yiğit, “Koronavirüs ülkemizde de yayılmaya başladı. Birçok gıda maddesi ülkemizde açıkta satışa sunuluyor. Bu maddelere ise birçok vatandaş elleyerek seçiyor. Bazı elledikleri ürünleri ise almıyorlar. Vatandaşların elledikleri ürünleri ise başka vatandaşlar bilmeden alabiliyorlar. Ekmeğin sebze-meyve gibi yıkanma şansı yok. Vatandaşlar ilk önce hijyen şartlarına uymayan yerlerden ekmek almasınlar. Ekmeğimiz fırından 250 derece ısıda pişirilip, tezgahlara koyuluyor. Burada ekmeğe sadece ekmek ustasının ve tezgahtarın eli değiyor. Bunlar da bu işi eldivenler vasıtasıyla yapıyor. Vatandaşların gelip de fırındaki ekmekleri tek tek elleyip, seçme şansı yok. Marketlerde veya bakkallarda ekmek reyonu vatandaşların yakınında olmamalı. Ekmek alacak kişinin tezgahtara söylemesi gerekir. Tezgahtar da dolaptan ekmeği eldivenle alıp, müşteriye sunmalıdır. Ama maalesef Samsun’da bu denli çalışan market ve bakkal sayısı oldukça az. Ekmek satışını tezgahtar yapmalı, vatandaş kendisi seçmemelidir” dedi.

“Ekmeği elimizle değil gözümüzle seçmemiz gerekiyor”

Vatandaşların, tezgahtarı olmayan market ve bakkallardaki ekmekleri ellemeden gözüyle seçmesi gerektiğini vurgulayan Yiğit, “Ekmeği vatandaşa veren tezgahtar da eldiveninden kılık kıyafetine kadar her şeyin tedbirini almalı. Samsun’da ise maalesef vatandaşımız ekmek dolabını açıyor, 40 ekmekten 8-10 tanesine eliyle bakıyor, 1-2 tanesini alıyor ve çıkıyor. Marketlerde ekmek satış yerlerinde bir takım düzenlemeler yapılması gerekiyor. Çünkü ekmek, poşetin içinde ya da kese kağıdının içinde satılmıyor. İlerleyen günlerde bununla ilgili çalışmalar da yapılabilir. Gıda anlamında en çok dokunulan madde de ekmek olarak dikkat çekiyor. Vatandaşları uyarmak için broşür bastırıyoruz. Broşürde, ‘Ekmeği elinizle değil gözünüzle seçin’ gibi ibareler yer alacak. Endişeleri olan vatandaşlar ise hijyen kurallarına uyan fırınlardan ekmeklerini alabilirler. Fırınlarda ekmek usta ve tezgahtardan başka kimsenin eline değmiyor” diye konuştu.