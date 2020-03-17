Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara kara yolu 9. kilometresi Sarıışık mevkisinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Özkaya (31) idaresindeki 50 NC 760 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Ömer Özkaya, 112 acil servis ekiplerince ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada ölen sürücünün Nevşehir'den Samsun'a motosiklet almaya geldiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Motosiklet almaya gittiği Samsun'da trafik kazasında hayatını kaybetti
17.03.2020 - 10:07 | Son Güncelleme: 17.03.2020 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölen sürücünün Nevşehir'den Samsun'a motosiklet almaya geldiği öğrenildi.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara kara yolu 9. kilometresi Sarıışık mevkisinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Özkaya (31) idaresindeki 50 NC 760 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Ömer Özkaya, 112 acil servis ekiplerince ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada ölen sürücünün Nevşehir'den Samsun'a motosiklet almaya geldiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazası,kaza,
688548 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/688548.aspx
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