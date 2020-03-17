Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elinde bıçakla sokağa inen ve bıçağı etrafa sallayarak yanına kimsenin yaklaşmasına izin vermeyen Erdal Kuran, 1 saati aşkın bir süre ikna edilemeyince polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. 50 yaşındaki Erdal Kuran’ın uzun süredir şizofreni hastası olduğu, 8 Mayıs 2016 tarihinde anne babasını dövmesi, yine aynı ayın 22’sinde ise kendisini evin balkonuna kilitlemek suretiyle elindeki bıçakla intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.

Cinayeti işleyip elinde bıçakla sokağa çıktı

Dehşete düşüren olay bugün sabah saatlerinde Manavgat Örnek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesine ait apartmanın 2. katında ikamet etmekte olan Erdal Kuran, 3. katta oturan anne ve babasının yanına yemek saatlerinde çıkıp diğer zamanlarını kendi evinde geçiriyordu. Sabah kahvaltı için çıktığında anne-babasıyla aralarında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında anne ve babasını bıçaklayan Erdal Kuran, elindeki bıçakla evlerinin önündeki sokağa indi. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edilirken, yapılan kontrolde baba İsmail Kuran'ın (69) aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiği belirlendi. Karnında bıçaklanan ve ağır yaralanan anne Emine Kuran ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Üzerindeki kanlı tişort ve elindeki ekmek bıçağıyla sokağa inen Erdal Kuran, yanına yaklaşanlara ve komşularına tehditler savururken elindeki bıçağı da etrafına sallayıp durdu.

Polis tarafından ayağından vuruldu

Elindeki bıçakla yaklaşık 1 saat polislere direnen, ve bir türlü ikna edilemeyen Erdal Kuran, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’na da bilgi verilmesinin ardından polis tarafından ayaklarından vurulmak suretiyle etkisiz hale getirildi. Olay yerinde bulunan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erdal Kuran Manavgat Devlet hastanesine kaldırıldı. Erdal Kuran’ın sağlık durumunun iyi olduğu, verilen sakinleştiricinin ardından anne-babasını sorduğu bildirildi.

Daha önce bir çok kez olay çıkaran Erdal Kuran’ın son günlerde kullanması gereken ilaçları kullanmadığı, 14 Mart tarihinde anne-babasının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin itfaiyenin ve polisin yardımlarıyla yangın merdiveninden çıkarak ilaçlarını verdiği bildirildi.