Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni nesil ‘Korona Virüs’ salgını sonrasında Türkiye'de alınan 'Korona Virüs' tedbirleri çerçevesinde, umrede bulunan Türk vatandaşlarının yurda dönüşlerinde başlatılan karantinanın 3’üncü gününde Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesinde bulunan KYK yurtlarının etrafında geniş güvenlik ve hijyen tedbirleri alındı. Karantina sürecindeki vatandaşlar yüz yüze kimseyle görüşemezken, alana giriş yapan resmi ve sivil araçların çıkışta belediye tankerleri tarafından ilaçlı suyla dezenfekte edilmesi dikkat çekti.
Karantina alanına giren araçlar çıkışta dezenfekte ediliyor
17.03.2020 - 16:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 - 16:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Umreden getirilen 3 bin 500 Türk vatandaşının Ankara’da bulunan KYK yurtlarındaki karantinaları devam ederken, karantinanın yapıldığı alan içerisine giren resmi ve sivil araçlar çıkışta belediye tankerleri tarafından ilaçlı suyla dezenfekte ediliyor.
Etiketler : Karantina,
688677 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/688677.aspx
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