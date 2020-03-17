Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan vatandaşları yeni tip koronavirüse karşı tedbirli olmaları konusunda broşür dağıtarak uyardı.
Ekipler, koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından tarama yapılacak bahanesiyle, evlere hırsızlık için gelen şahıslara karşı vatandaşlara uyarıcı broşür dağıttı. Polis, vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda kendilerini uyarıp şüpheli durumlarda 155 hattını aramalarını istedi.
Vatandaşlar, bunun güzel bir uygulama olduğunu, insanların kendilerinin de tedbir alması gerektiğini belirttiler.
Polisten broşürlü 'koronavirüs' uyarısı
17.03.2020 - 16:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 - 16:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de 49 vak'anın görüldüğü yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında polis ekipleri vatandaşları broşür dağıtarak uyardı.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan vatandaşları yeni tip koronavirüse karşı tedbirli olmaları konusunda broşür dağıtarak uyardı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Polisten broşürlü 'koronavirüs' uyarısı,
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