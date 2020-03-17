Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan vatandaşları yeni tip koronavirüse karşı tedbirli olmaları konusunda broşür dağıtarak uyardı.

Ekipler, koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından tarama yapılacak bahanesiyle, evlere hırsızlık için gelen şahıslara karşı vatandaşlara uyarıcı broşür dağıttı. Polis, vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda kendilerini uyarıp şüpheli durumlarda 155 hattını aramalarını istedi.



Vatandaşlar, bunun güzel bir uygulama olduğunu, insanların kendilerinin de tedbir alması gerektiğini belirttiler.