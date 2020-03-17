Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir lastik ayakkabı fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaynak yapılırken çıkan kıvılcımla fabrikada yangın çıktı. Çalışanlar yangına müdahale etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sırasında 2 kişi dumandan etkilenerek, kaynakçı İsa Ö.(44) ise ellerinden ve yüzünden yanarak yaralandı. 3 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İsa Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.