Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Ocak’ta meydana gelen deprem sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde yaklaşık bin kişilik ekiple hasar tespit çalışmaları yapıldı. Yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından 19 bin 821 bağımsız bölümden oluşan yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı yapı sayısı 8 bin 519 olarak belirlendi. 17 Şubat’ta ise hasar tespitleri ile ilgili 3 ilçe, bir belde ve 15 okulda 1 aylık itiraz süreci başlatıldı. Bir aylık süreçte bugüne kadar 23 bin 310 kişinin başvuruda bulunduğu bildirildi.

Öte yandan ilk başvurulardan itibaren görevlendirilen uzmanların itirazlarla ilgili yerinde inceleme yaptığı, incelemelerin 10 gün daha sürmesinin planlandığı bildirildi. Hasar tespit itirazlarında sona gelindiğini ifade eden Abdullahpaşa Mahalle Muhtarı Yavuz Köse, “Depremden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından binalarımızın hasar tespitinin hangi durumda olduğu için bütün binalar gezildi. İlk hasar tespit sonuçları 17 Şubat 2020 yılında muhtarlıklarda askılara asıldı. Orada vatandaşlarımız ağır, orta, az hasarlı ve hasarsız olan binaların durumlarını öğrendiler. 1 aylık itiraz süreci de o tarihten itibaren başladı. Ondan sonraki süreç içerisinde de ikinci tespite itiraz edilen sonuçlarda evlerin durumları ortaya çıkacak. Bu süre içerisinde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri hızla ikinci itiraza geldiler. Hem vatandaşlarımız daha rahat evlerinin durumunu öğrenebilmeleri için inşallah bir hafta 10 gün içerisinde evlerin tam sonuçları açıklanacak ona göre de gereken çalışmalar başlatılacak” dedi.

Muhtar Köse, kendilerinin mahallelerinde 2 okulda bugüne kadar bin 142 kişinin itirazda bulunduğu aktardı.