Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın korona virüsten bir kişinin hayatını kaybettiğini ve vaka sayısının 98’e ulaştığını açıklamasının ardından vatandaşlar, evlerinden çıkmamaya başladı. Karabük’te virüs kaynaklı salgının kendilerine bulaşmasını istemeyen vatandaşların evlerinden çıkmaması caddelerin ve alışveriş merkezlerinin boşalmasına neden oldu. Daha önce yoğun kalabalığın olduğu alışveriş merkezinde kimsenin olmaması, esnafları tedirgin ederken, bazı risk grubundaki vatandaşların tedbirleri önemsemeyip gezilerine devam etti.
Koronavirüsten kaçan vatandaşlar alışveriş merkezlerini terk etti
18.03.2020 - 14:23 | Son Güncelleme: 18.03.2020 - 14:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük’te yeni tip korona virüs (Covid-19) kaynaklı salgından etkilenmek istemeyen vatandaşlar, alışveriş merkezleri ile sokak ve caddeleri boşalttı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüsten kaçan vatandaşlar alışveriş merkezlerini terk etti,
688932 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/688932.aspx
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