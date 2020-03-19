Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, karla karışık sağanak yağmur ve yer yer kar yağışlı geçmesi beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgâr bölge genelinde güneyli yönlerden orta, ara sıra kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklene en yüksek sıcaklıklar; Van 5, Muş 4, Bitlis 2 ve Hakkâri’de 3 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde gerek kar erimesi ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Rüzgarın doğulu ve güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması, vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.