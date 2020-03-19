Koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilmesi, uzaktan çalışmanın hayata geçirilmesi ve Sağlık Bakanlığının koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında vatandaşlara zorunlu haller dışında kalabalık ortamlarda bulunmama tavsiyesinde bulunmasının ardından İstanbullular evlerine kapandı. Normal zamanlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı boğaz köprüleri, E-5 ve TEM otoyolu adeta tatil günlerini andırdı. Trafik yoğunluğunun gün içerisinde yüzde 24 seviyesine düştüğü İstanbul'da yollar drone ile havadan görüntülendi.
İstanbul trafiğine koronavirüs etkisi havadan görüntülendi
19.03.2020 - 09:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 - 09:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye’de görülmesinin ardından İstanbullular evlerine kapandı. Trafik yoğunluğunun gün içerisinde yüzde 24'e düştüğü İstanbul'da yollar drone ile görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul trafiğine koronavirüs etkisi,
689109 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/689109.aspx
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