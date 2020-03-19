Bursa soğuk hava ve kar yağışı sonrası beyazlara büründü. Dağ ilçeleri, Keles, Orhaneli ve Büyükorhan'da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Bursa'da bugün hava sıcaklığı en düşük 2 en yüksek 10 derece ölçülürken, hafta sonu sıcaklıkların yükseleceği öğrenildi.
Mart kapıdan baktırdı...Dağ ilçelerinde kar kalınlığı 15 santimetre
19.03.2020 - 10:04 | Son Güncelleme: 19.03.2020 - 10:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonucu dağ ilçelerinde kar kalınlığını 15 santimetreye ulaştı
Bursa soğuk hava ve kar yağışı sonrası beyazlara büründü. Dağ ilçeleri, Keles, Orhaneli ve Büyükorhan'da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : mart,dağ,ilçe,kar,
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