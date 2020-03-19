Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış mevsiminden ilkbahara doğru geçilirken güneşe aldanıp erken çiçek açan ağaçlar, kar yağışından ve soğuk havadan etkilendi. Hava koşullarına hazırlıksız yakalanan meyve ağaçlarında yüzde 50 oranında zayiat olabileceği ön görülüyor. Mart ayının ortasında olunduğu göz önüne alındığında da özellikle gece saatlerinde eksi derecelere inen soğuk hava nedeniyle üreticiler endişe duyuyor.

"Havalar soğuk giderse yüzde 50 oranında zayiat olur"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, ağaçların dallarının açıkta kalan bölgelerinin hava şartlarından etkilendiğini söyledi. Başkan Buluşan, "Şu an badem, kayısı ve zerdali ağaçları çiçek açtı. Diğer meyve ağaçları daha çiçek açmadı. Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava ağaçların çiçeklerini olumsuz yönde etkiledi. Şimdilik hava şartlarından etkilenen ağaçların dallarının açık olan kısımları zarar görmüş durumda. Ağaçların iç dallarında ise fazla bir zarar yok. Önümüzde ki günlerde gece saatlerinde hava durumu eksileri gösteriyor. Havalar soğuk giderse meyve ağaçlarının çiçeklerinde yarı yarıya yani yüzde 50 oranında zayiat olur" diye konuştu.

Diğer yandan meteorolojik verilere göre, önümüzde ki günlerde kar ve yağmurun Eskişehir’de etkili olması tahmin ediliyor. Uzmanlar ise meyve üreticilerini soğuk havalardan dolayı don riskine karşı uyarıyor.