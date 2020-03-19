Kadir Şeker hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kadir Şeker'e 18 yıla kadar hapis cezası istemi
19.03.2020 - 11:46 | Son Güncelleme: 19.03.2020 - 11:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kadir Şeker hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Etiketler : Kadir Şeker,
689160 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/689160.aspx
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