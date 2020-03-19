Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Koçali A. ve avukatı katıldı.

Tanık olarak dinlenen E.T, kullanıcı olduğu için daha önce sanıktan uyuşturucu almak için anlaştığını söyledi.

Olay günü sanıktan uyuşturucu almak için buluştuklarını belirten E.T, alışveriş sırada polislerin geldiğini, sanığın uyuşturucuyu yere attığını ifade etti.

Söz verilen Koçali A, tanığın ifadesini kabul etmediğini belirterek, "Söz veriyorum bir daha asla uyuşturucu kullanmayacağım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "ticaret maksadıyla uyuşturucu madde bulundurma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira da adli para cezası verdi.