Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanım oranı korona virüs nedeniyle yüzde 60 seviyesine kadar düştü. 4 Mart Çarşamba günü 7 milyon 441 bin 717 kişi tarafından kullanılan toplu taşıma araçları, 11 Mart Çarşamba günü 7 milyon 1 bin 360 olurken bu sayı yüzde 60 oranına düşerek dün itibariyle 2 milyon 866 bin 581 kişiye kadar geriledi.



Öte yandan trafik yoğunluğunun gün içerisinde yüzde 20'e düştüğü İstanbul'da yollar drone ile görüntülendi. Normal zamanlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı boğaz köprüleri, E-5 ve TEM otoyolu adeta tatil günlerini andırdı.