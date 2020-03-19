Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm Türkiye genelinde koronavirüs ile mücadele başlatılırken, özellikle risk grubunda olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması istenmişti. Mustafakemalpaşa genelinde tedbirlere uyulduğu, kapatılma kararı verilen işletmelerin kapatıldığı görülse de Adnan Menderes Meydanı’ndaki yoğunluk dikkatlerden kaçmadı.

Meydandaki yaşlı insanların normal yaşamına devam etmesi, özellikle sosyal medyada tepki çekti. Gündeme gelen bu durum sonrasında vatandaşların sağlığı için harekete geçen Mustafakemalpaşa Belediyesi meydandaki tüm bankları yerinden söktü.

Virüs ve salgın tehlikesinin atlatılması ve 2 aylık muhtemel tedbirlerin sona ermesiyle bankların yerine konulacağı öğrenildi.