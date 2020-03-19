İstanbul Esenyurt'ta bir depoyu basan polis, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yaklaşık 15 bin şişe sahte dezenfektan ve yüklü miktarda etil alkol ele geçirdi.
Esenyurt'ta 15 bin şişe sahte dezenfektan ele geçirildi
19.03.2020 - 14:18 | Son Güncelleme: 19.03.2020 - 14:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Esenyurt'ta bir depoyu basan polis, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yaklaşık 15 bin şişe sahte dezenfektan ve yüklü miktarda etil alkol ele geçirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Esenyurt,sahte dezenfektan,
689220 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/689220.aspx
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