Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona ile mücadele kapsamında alınan kararlara bazı vatandaşların aldırış etmeden ilçe merkezinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan banklarda gelişigüzel oturması yetkilileri harekete geçirdi. Belediye ekipleri, sabah saatlerinde bankları önce ilaçlarken, akşam saatlerine doğru ise kaldırdı. Vatandaşların mümkün olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi