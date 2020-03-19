Korona ile mücadele kapsamında alınan kararlara bazı vatandaşların aldırış etmeden ilçe merkezinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan banklarda gelişigüzel oturması yetkilileri harekete geçirdi. Belediye ekipleri, sabah saatlerinde bankları önce ilaçlarken, akşam saatlerine doğru ise kaldırdı. Vatandaşların mümkün olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi
Halk uyarılara aldırış etmeyince meydandaki banklar kaldırıldı
19.03.2020 - 17:52 | Son Güncelleme: 19.03.2020 - 18:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde halk korona virüsüne karşı alınan tedbirlere rağmen meydanda oturmaya devam edince, belediye bankları kaldırdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,tedbirler,
689302 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/689302.aspx
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