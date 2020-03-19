Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

14 Mart günü geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekte olan Yunus Özen (19), yapılan tıbbi müdahaleye ve tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve 18 Mart günü beyin ölümü gerçekleşti. Organ Nakil Koordinatörü Uz. Dr. Azem Ülkü ile hemşireler Yeliz Baykala, Emine Karakaya ve Gönül Pınarcıoğlu’nun görüştüğü acılı aile oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Özen’in bir böbreği ÇOMÜ Araştırma Hastanesi, diğer böbrek ve karaciğeri Bursa Acıbadem Hastanesi, kalp ve akciğeri Kartal Koşuyolu Kalp Damar Hastanesi'nde bağış bekleyen hastalara nakledilmek üzere alındı.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali, acılı aileye baş sağlığı dileyerek, "Özen ailesinin bu acılı süreçte göstermiş oldukları duyarlılığın herkese örnek teşkil etmesini diliyorum. Yunus Özen hayata veda ederken organları 5 kişiye umut olacak. Pek çok aile ona duacı olacak" dedi.