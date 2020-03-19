Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, umre ziyareti sonrası Tosya ilçesine gelen 60 yaşındaki erkek hasta, bir süre sonra yüksek ateş şikayetiyle Tosya Devlet Hastanesine müracaat etti. Burada ilk müdahalesi yapılan hasta, Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede gözetim altına alınan hastanın korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.