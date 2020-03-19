Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Alkışlayalım ne kadar alkışlasak azdır” diyerek sağlık çalışanlarının korona virüs salgınının önlenmesi için verdiği mücadeleye mecliste tebrik eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm vatandaşları yurt genelinde akşam saat 21.00’da balkondan sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etmişti. Bakan Koca’nın sözlerine kayıtsız kalmayan Hatay büyükşehir itfaiye daire başkanlığı Dörtyol itfaiye istasyonu çalışanı itfaiye personelleri saatler 21.00’ı gösterdiğinde yaktıkları “112 Sağlık” yazılı ateşle sağlık çalışanlarını alkışlarla, ıslıklarla ve tezahüratlarla tebrik etti.