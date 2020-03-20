Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde yaşayan Mehmet Sevim, ilçede önce berbere gitti. Berber kendisine bir başkasına verilmek üzere para uzattığında Mehmet Sevim, “Dur arkadaş önce dezenfekte edelim. Arkadaşlar koronaya karşı paralarımızı dezenfekte ediyoruz, ondan sonra cebimize koyuyoruz” dedi. Berber dükkanın ardından ilçede bir kasaba giden Sevim, burada borcunu ödedi. Kasap Kürşat Taşkın'ın paranın üzerini masaya koymasının ardından Sevim, “Olmadı işte ba bak kasap bir de. Önce parayı hemen fısfıslıyoruz. Daha sonra paramızı koronadan ayırıyoruz. Şimdi korona bitti. Hemen 20 kağıdı cebimize koyuyoruz” dedi.

Mehmet Sevim’in bu hareketlerini arkadaşları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntüler izleyenleri güldürdü.