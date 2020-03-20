Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı’nda Mart ayında etkili olan kar yağışı yerini sis ve manzaraya bıraktı. Güzergah üzerinde yolculuk yapan vatandaşlar Mart ayında Bolu Dağı’nda etkili olan kar yağışının ardından bölgede fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi. Yer yer Bolu Dağı’nda kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı görüldü. Bölgede etkili olan kar sonrasında dağlarda güzel görüntüler oluşturduğunu gören vatandaşlar güzergah üzerinde durarak fotoğraf çekildi. Mart ayındaki kar yağışı sonrasında araçlarını durduklarını dile getiren vatandaşlar "Ortam çok güzel. Bu aydan sonra bir daha bu kadar kar yağışını göremeyiz. Ortam güzel, kar güzel, her şey güzel. Şu korona olmasaydı daha da güzel olacaktı" dediler.

Uluslararası Kara yolu olan Bolu Dağı’nda bazı bölgelerde sis etkili oluyor. Görüş mesafesi bazı noktalarda 30 metreye kadar düşerken, ışıklandırma sistemleri ekipler tarafından çalıştırılıyor.