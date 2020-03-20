Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı’nın aldığı önlemler kapsamında birçok işletme kapanırken, Muğla’da berber ve kuaförlerde aldığı karar ile işyerlerini kapatacaklar. Oda tarafından alınan karar doğrultusunda, berberler ve kuaförler 23 Mart Pazartesi günü işyerlerini kapatıp, 1 Nisan tarihinde tekrar hizmet vermeye devam edecekler.

Muğla Berberler ve Kuaförler Esnaf Sanatkarlar Odası başkanı Özcan Çolakkol şunları kaydetti; “Biz bunu oda kararı değil, tavsiye kararı olarak aldık. Bazı üyelerimizle çoğunluğumuz Pazartesi’den itibaren kapatacağız. Zaten bu süreç başladığından beri biz gerekli dezenfektanları, temizliğimizi, hijyenimize dikkat ediyoruz. Ama ne kadar dikkatte etsek insanlarla birebir temas halindeyiz. O yüzden kimde ne hastalığı var bilemediğimizden, riske girmemek adına oda olarak tavsiye kararı aldık ve berber ile kadın kuaförlerimizi, Pazartesi’den itibaren kapanacağız. 1 Nisan’a kadar da açmayı düşünmüyoruz. Bundan önceki süreçte de dükkânlarımızı ilaçlattık, 3 tane firma ile diyaloga girdik. Kendimizde günlük klorakla dükkanlarımızı temizledik ama biz ne kadar dikkat etsek de insan odaklı çalışıyoruz. İnsan odaklı çalışmamızda dolayı da risk altındayız” dedi.