Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yoğun kar yağışı ile birlikte saat 09:00 itibaren Hakkari'de 1 köy, 7 mezra, Yüksekova ilçesinde 4 mezra yolu olmak üzere 12 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.