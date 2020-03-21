Yoğun kar yağışı ile birlikte saat 09:00 itibaren Hakkari'de 1 köy, 7 mezra, Yüksekova ilçesinde 4 mezra yolu olmak üzere 12 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Hakkari'de 12 yerleşim yolu ulaşıma kapandı
21.03.2020 - 10:46 | Son Güncelleme: 21.03.2020 - 10:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 12 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hakkari,kar yağışı,ulaşım,
689801 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/689801.aspx
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