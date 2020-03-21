Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Evlat nöbetinin 201’inci gününde Şanlıurfa'dan 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Muhammed için gelen anne Fatime Kızılboğa da eyleme dahil oldu. Kızılboğa, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğluna kavuşma umuduyla kendisinin de eyleme dahil olduğunu söyledi. Oğlundan 6 yıldır haber alamadıklarını belirten Kızılboğa, oğluna dönmesi çağrısında bulunarak, “Oğlumu Viranşehir'den Kobani'ye götürdüler. Oğlum Muhammed için geldim. 6 yıldır oğlum gitti, bende bu anneleri görüp geldim. Oğlumun gelmesini istiyorum. O kadar yıldır oğlumu arıyorum. Bir umutla gelmesini istiyorum. Oğlum dön gel adalete teslim ol. Cezan da yoktur” dedi.