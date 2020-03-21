Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM’de yaptığı konuşmada saat 21.00’de alkışlarla destek istemiş ve ilk iki gün vatandaşlar balkon ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkış ve ıslıklarla destek vermişti. Vatandaşlar üçüncü günde de balkon ve camlara çıkarak aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarını alkışladı. Trafikteki vatandaşlar kornalara basarak destek verirken, polis ekipleri de 1 dakika boyunca ekip araçlarının sirenlerini çaldı.