Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza , Eşen Mahallesi Uzunduvar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 Y 6096 plakalı motosiklet, sürücüsü Halil K'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklette yolcu olarak bulunan Veysel Özmen'in (18) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil K'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.