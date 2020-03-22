Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgını sonrası seyyar satıcılar harekete geçti. 'Evde kal' çağrısına uymayan vatandaşlara maske satmaya çalışan seyyar satıcılar, bu işe yöneldiklerini söylediler. Sahilde maske satan bir seyyar satıcı, “İnsanları anlamıyorum. Bu kadar talimatlara uymuyorlar. Cumhurbaşkanımız da 'çıkmayın' dedi ama millet hala çıkıyor. Koronayı tınlamıyor. Biz de ekmek parası için çıktık satıyoruz. Şu anda maske alan da yok, millette para da yok sanırım. Günlük 40, 50 tane satıyorum, duruma göre değişiyor. Ben satsam da çıkmasın dışarıya kimse, koronayı hep birlikte atlatalım” diye konuştu.