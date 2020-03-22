Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Atatürk Mahallesi 849. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir aralarında husumet bulunan Kartal Gürkan Karasu (30) ile İ.Ö. ve T.G. arasında henüz belirlenmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Kartal Gürkan Karasu’nun İ.Ö. tarafından kalbine yakın bir noktadan bıçaklandığı, İ.Ö’nün de kavgada bıçak darbesi ile yaralandığı, olay esnasında T.G’nin ise silah kullandığı ileri sürüldü. Durumu gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Kartal Gürkan Karasu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan İ.Ö’nün da aynı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinden kaçan T.G’yi yakalamak için çalışma başlattı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.