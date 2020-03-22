Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde devam eden korona virüsünün yayılmasını önleme çalışmaları nedeniyle İzmir'de toplu ulaşımı kullananların sayısı yüzde 70'lere varan oranda geriledi. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Metro A.Ş., bu nedenle metro ve tramvayın sefer programlarını yeniden düzenledi. Yeni tarife ikinci bir bildirime kadar geçerli olacak.

22 Mart’tan itibaren uygulanmaya başlanan yeni sefer tarifesi aşağıdaki gibi düzenlendi:

İzmir Metrosu hafta içi 06.00-06.30 saatleri arasında 7,5 dakikada bir; 06.30-20.00 saatleri arasında 5 dakikada bir; 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir sefer yapacak. Cumartesi günleri 06.00-06.30 saatleri arasında 7,5 dakikada bir; 06.30-20.00 saatleri arasında 6 dakikada bir; 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir sefer yapacak. Pazar günleri 06.00-20.00 saatleri arasında 7,5 dakikada bir; 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir sefer yapacak. Karşıyaka Tramvayı haftanın her günü 06.00-20.00 saatleri arasında 10 dakikada bir; 20.00-00.20 saatleri arasında 15 dakikada bir sefer yapacak. Konak Tramvayı haftanın her günü 06.00-20.00 saatleri arasında 7,5 dakikada bir; 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir sefer yapacak.