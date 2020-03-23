Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye’de sağlık çalışanlarına destek giderek artıyor. Birinci dereceden risk gurubu altında bulunan sağlık çalışanlarına moral vermek için vatandaşlar, saat 21.00’da balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarına minnettarlığını göstermek için alkış tutuyor. Bu kapsamda Daday ilçesinde görev yapan sağlık çalışanlarını ise başka bir sürpriz yapıldı. İlçede görev yapan polis, jandarma, itfaiye ekipleri, vatandaşlarla birlikte bir plan yaparak vaka varmış gibi Daday’da bulunan Huzurkent Sitesi'ne çağırdı. Buraya gelen sağlık çalışanları, site içerisine girdikleri andan itibaren vatandaşlar tarafından alkışlanırken, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri de siren çalarak bu alkışa destek verdi. Sağlık çalışanları, kendilerine yapılan sürpriz karşısında duygusal anlar yaşayarak, yapılan sürprize teşekkür etti.