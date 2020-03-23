Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinadan kaçtığı iddia edilen bir kadın polisi alarma geçirdi. Genç kadın polis ekipleri tarafından Taksim meydanında yakalandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kadının tekrar hastaneye götürülmesi bekleniyor.
Taksim'de bir kadının karantinadan kaçtı iddiası
23.03.2020 - 10:57 | Son Güncelleme: 23.03.2020 - 11:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinadan kaçtığı iddia edilen bir kadın polisi alarma geçirdi. Genç kadın polis ekipleri tarafından Taksim meydanında yakalandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kadının tekrar hastaneye götürülmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Taksim,karantina,koronavirüs,
690318 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/690318.aspx
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