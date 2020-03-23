Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta hava sıcaklığının 15 dereceyi bulmasını fırsat bilen vatandaşlar, koronavirüse aldırış etmenden kendini dışarıya attı. Kentin işlek caddelerinden Atatürk Caddesinde ve ara sokaklarında yoğunluk olduğu görüldü. Banka ve postane önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Banklarda oturan vatandaşlar ise 1 metre kuralına uymadığı görüldü. İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkmaları sınırlandırılmasına rağmen yaşlıların kalabalık içerisinde olması dikkat çekti. Sivas İl emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 65 yaş üstü vatandaşlara uyarıları megafonlar ile aralıksız uyarılarda bulundu.

83 yaşında sokağa çıktı, siz çıkmayın diye uyardı

İşini halletmek için evinden çıktığını söyleyen 83 yaşındaki Mehmet Pınarlı'nın 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkmamaları gerektiğini söylemesi dikkat çekti. Pınarlı, “Ben 83 yaşındayım. Evrakım vardı, onu aldım denetime gidiyorum. Onun için dışarı çıktım. Sokağa çıkmamamız lazım. Benim işim olmasa çıkmazdım. Diğer arkadaşlar da çıkmasınlar" dedi.