Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye’de de görülen korona virüs salgınına karşı birçok yerde olduğu gibi risk altında olan eczanelerde de önlemler artırıldı. İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan bir eczane, branda kaplamasıyla korona virüse karşı önlemini aldı. Eczacı Ecem Gencer, virüsün Türkiye’de yayılmasının ardından önlem amacıyla böyle bir uygulamaya geçtiklerini söylerken, vatandaşlardan da olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti. Öte yandan mesafe kuralı da getirilen eczanede hasta varken, diğer hastalar da içeri girmeden sıralarını bekliyor.

“Öncelikle toplum sağlığı açısından böyle bir önlem aldık”

Eczacı Ecem Gencer, “Biliyorsunuz korona virüs tehlikeli bir hastalık. Bizler de risk altındayız. Türkiye’de yaklaşık 26 bin eczane var. Her biri günde 100 hasta görse, bizim de bu hastalığı kapmamız ve kuluçka süresi boyunca binlerce kişiye bulaştırmamız demek. Öncelikle toplum sağlığı açısından böyle bir önlem aldık. Elbette ki kendimizi de koruyoruz. Bütün gün eldiven, maske ve dezenfektan kullanıyoruz. Bizler bunun için elimizden geleni yapıyoruz ama asıl önemli olan şey vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları. Birçok kişi bunu yapıyor ama özellikle yaşlı grubundaki vatandaşlarımız bunu ne yazık ki görmezden geliyorlar. Ya da sıkılıyorlar, dışarı çıkmaya çalışıyorlar. Dikkat etmemiz, evde kalmaya çalışmamız gerekiyor” dedi.

“Hastalarımız bu uygulamayı çok sevdi”

Hastaların alınan önlemi memnuniyetle karşıladığını belirten Ecem Gencer, “Şu ana kadar hastalarımızın büyük bir çoğunluğu bu uygulamayı olumlu karşıladı. Çok sevdiler bu uygulamayı. Onlar için de güvenli bir alan oldu. Ters tepkiler de aldığımız oldu. 'Biz mikroplu muyuz?' diyen hastalarımız oldu. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Değerli olduğunuz için, belki bizlerden size bir şey geçmesin diye bu önlem var. Çünkü bizler çok fazla risk altındayız. Bu önlem yüzde 80 sizin, yüzde 20 bizim için” diye konuştu.

“Yavaş yavaş bütün eczaneler bu uygulamayı devreye sokacak”

Diğer eczanelerin de bu ve benzeri uygulamaları devreye sokacağını bildiren Ecem Gencer, “Bütün eczacılar önlem almaya başladı. Bu uygulama odamız tarafından bizlere resmi bir yazı gelerek hazırlandı. Yavaş yavaş bütün eczaneler tarafından bu uygulama devreye sokulacak. Ya kapıda belli bir alan oluşturularak hastaya ilaç verilecek ya da bu şekilde bir uygulama yapılacak. Bu uygulama bizim şahsi olarak aldığımız karardan öte odamız, belediyemiz, il ve ilçe sağlık müdürlüğü ile beraber fikir alarak yapılan bir uygulama. Biz İzmir’deki eczacılar olarak sürekli birbirimizle temas halindeyiz. WhatsApp grubumuz ile sürekli birbirimizle konuşuyoruz. Eczacılar bu konuda gerçekten iyi çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Hastalar uygulamadan memnun

Eczaneye ilaç almaya gelen emekli astsubay Recep Aslan, uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Aslan, “İlçede bulunan bir başka eczane de önlem olarak etrafa bant çekmiş. İnsanlar hala dışarı çıkmaya uğraşıyor. Bu eczane en güzelini yapmış. Başka çare yok. Dışarıda pencereden verecek halleri yok. Yine hiç olmazsa içeriye almış. Allah yardımcımız olsun” sözlerine yer verdi. Eczaneden ilaç almaya gelen bir başka hasta Emin Yalçın ise “Burası gerçekten örnek bir eczane. Gönül rahatlığı ile alışverişimizi yapabiliyoruz. Mükemmel bir önlem alınmış” diye konuştu.